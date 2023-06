Balata: ‘Lecco meritava proroga, no Serie B a 21 squadre’

“Le regole sono chiare, ma dopo lo slittamento dei playoff di Serie C bisognava aiutare con le iscrizioni le neopromosse”. A dichiararlo è Mauro Balata, presidente della Lega B, a La Gazzetta dello Sport -. “Bisognava dare una mano al Lecco nello sbrigare le pratiche per l’iscrizione o prorogando i termini – aggiunge -. Il club è perfettamente in regola con la documentazione economica”. Balata si è detto anche contrario a una Serie B a 21 squadre: “Sarebbe una soluzione ingiusta destinata a creare un’infinità di problemi”.

