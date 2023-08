Avrebbe minacciato ex moglie. Un arresto

Telefonate continue, messaggi, minacce, appostamenti e pedinamenti nei confronti della ex moglie: un uomo del Tarantino è stato arrestato dai carabinieri.

È bene ricordare che le vittime di atti persecutori possono chiamare il numero telefonico 1522 (help line violenza e stalking), gratuito ed attivo 24 h su 24. In ogni caso, ci si può rivolgere al 112 per chiedere un intervento di emergenza, oppure recarsi alla stazione dei carabinieri più vicina, per presentare una denuncia.

