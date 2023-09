Avellino: la prima scelta per la panchina è Michele Pazienza

Nuovo, prevedibile, terremoto ad Avellino: Massimo Rastelli è stato esonerato. Fatale la sconfitta a Castellammare contro la Juve Stabia. L’1-0 incassato dai biancoverdi al “Menti” è coinciso con la seconda sconfitta di fila nel girone C di Serie C dopo il ko interno contro il Latina (0-2) all’esordio stagionale. L’indiziato numero uno a prendere il suo posto, secondo Gianluca Di Marzio, è l’ex Cerignola Michele Pazienza, da tempo apprezzato dal duo Perinetti-Condò. Pazienza, in estate, era stato ad un passo dal Crotone e nei giorni scorsi era stato accostato alla nuova Reggina. Nelle scorse ore pare che l’Avellino abbia sondato anche l’ex Foggia Fabio Gallo.

