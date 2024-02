Roma- Protesta ad alta tensione a Roma. Poliziotti, agenti della digos, carabinieri respingono i sindaci e presidiano l’accesso ai palazzi. I sindaci del Sud sfilano contro l’autonomia differenziata, ma non vengono ricevuti da nessuno. Porte chiuse anche a Vincenzo De Luca che in transatlantico sbotta contro la premier definendola “Str…”. Per Giorgia Meloni sono “Intollerabili violenze verbali”, autentiche intimidazioni, espresse da parte di un rappresentante delle istituzioni. Ma de Luca incalza, invitando lei e il Ministro Fitto a sbloccare i fondi per il Sud. Circa 23 miliardi di euro. Ma questa per tante fasce tricolore resta una battaglia di civiltà. Il nodo da sciogliere, spiegano i primi cittadini, restano i lep, i livelli essenziali di prestazione. Vanno individuati ed insieme le risorse per garantirli

