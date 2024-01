Incidente sulla Ceglie -Villa Castelli. Auto in fiamme, salvo il conducente

Incidente stradale sulla SP 24 che collega

Ceglie Messapica a Villa Castelli. Il sinistro si è verificato in territorio messapico poco prima delle 21:00 quando un’auto è andata in fiamme subito dopo aver impattato violentemente contro un muretto a secco. Il conducente, che è uscito autonomamente dall’ abitacolo,

è stato preso in cura dal personale del 118 a causa di un malore passeggero. I vigili del fuoco hanno spento le fiamne dell’ auto e proceduto alla messa in sicurezza dell’area teatro dell’incidente. Sul posto anche 118 e polizia locale.

