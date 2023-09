Aumento TARI a Barletta, lo sfogo di Cannito contro le accuse

BARLETTA – Aumento della TARI, ma solo nei termini previsti per legge e non per manovre finanziarie del Comune di Barletta. È questo l’aspro commento di Cosimo Cannito, dopo le numerose lamentele dei cittadini sui rincari registrati nelle ultime bollette. Semplici residenti, comitati di quartiere e rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale hanno sollevato la problematica. Il sindaco dà le sue spiegazioni.

L’aumento rispetto allo scorso anno riguarderebbe il solo 1,4% dovuto al tasso di inflazione già annunciato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. A tener banco potrebbero essere le variazioni delle fasce di detrazione, che rischiano di incidere sulla TARI.

