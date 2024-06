Audace Barletta, il nuovo progetto di Michele Dibenedetto

BARLETTA – Presentato giovedì pomeriggio il nuovo progetto dell’Audace Barletta. Dopo la trattativa sfumata con Mario Dimiccoli per l’acquisizione del Barletta Calcio, Michele Dibenedetto entra nel team che presenterà domanda di ripescaggio in Promozione, ma l’imprenditore barlettano non presenta il club come un’alternativa alla prima squadra cittadina. Le due squadre coesisteranno al Puttilli per l’indisponibilità del Manzi-Chiapulin.

Dibenedetto ha ricevuto anche una lettera da Federico Marsella, advisor di Francesco Agnello, altro potenziale acquirente che ha provato senza successo a rilevare il Barletta da Mario Dimiccoli. L’ex main sponsor biancorosso non ha rimpianti per il modo in cui ha gestito la trattativa.

