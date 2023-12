Roma – Il premier dell’Albania, Edi Rama dal palco di Atreju difende l’accordo con il governo Meloni per costruire un centro di accoglienza per i migranti. Si dice fiducioso sull’esito del ricorso presentato dall’opposizione albanese alla Corte Costituzionale che ha bloccato la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento di Tirana.

“Noi abbiamo avuto richieste di altri Paesi europei, e abbiamo detto di no a Paesi cugini, ma l’Italia è un Paese fratello”. Il premier albanese ha ribadito che l’intesa con Giorgia Meloni è “uno sforzo comune”. Anche il primo ministro inglese, Rishi Sunak presentanto da Giorgia Meloni come amico dell’italia si sofferma sul tema. “Decidiamo noi chi deve entrare, non le bande criminali” dice, sottolineando che Giorgia, ha firmato un accordo con l’Albania e io con il Ruanda sui migranti. Noi, vogliamo scardinare il modello criminale dell’immigrazione illegale. Tema dell’imigrazione centrale dunque, anche per mister X, Elon Musk. I Paesi non possono dipendere dai flussi migratori per risolvere i loro problemi demografici. Ma sottolinea l’importanza dell’identità culturale di ogni nazione.

Poi l’Italia dice, e’ un ottimo luogo dove investire, è un Grande Paese ma il suo problema è rappresentato dalla crisi demografica: Mi preoccupa il basso tasso di natalità è un’emergenza immediata. Voglio la prosperità dell’Italia, come quella di ogni altro Paese. Vogliamo un futuro entusiasmante per l’umanità

