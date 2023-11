Assestamento di bilancio, Emiliano: 79 milioni di euro sulla sanità

Bari – Il 75 per cento dell’assestamento di bilancio approvato in Giunta regionale è destinato al comparto della sanità: 79 dei 100 milioni stanziati serviranno ad aggiungere risorse a quelle del servizio sanitario nazionale. Nel documento contabile, anche consorzi di bonifica e spese di previsione per il funzionamento degli aeroporti.

