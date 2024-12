Arte e cantieri chiusi: come il sindaco Denuzzo sogna il 2025

FRANCAVILLA FONTANA – Grandi opere, turismo e cultura: bilancio di fine anno e strategie per il futuro nella conferenza del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo.

Bilancio di fine anno: la nota di Castello Imperiali

“L’anno appena trascorso – si legge in una nota stampa – sarà ricordato per la consegna alla Città di un nuovo Teatro Comunale, il completamento dei lavori dell’area sportiva tra le scuole Falcone-Borsellino e Collodi, il restyling del Plesso De Amicis, oggi occupato dall’ITST Fermi, il recupero dell’ex Caserma della Guardia di Finanza, la rigenerazione dell’immobile di via Parri da destinare ad un innovativo progetto di co-housing, l’arrivo dei grandi finanziamenti per lo Stadio e il Palazzetto per i Giochi del Mediterraneo, la nuova viabilità di contrada Bax e per l’avvio del cantiere per la mitigazione del rischio idraulico del quartiere Musicisti”.

“Nel corso del 2025 – rimarca il comunicato – proseguiranno i lavori nella ex Piazza Coperta, per la mitigazione del rischio idraulico R4, per il recupero di Palazzo del Sedile, per la realizzazione del nuovo asilo di via Bilotta, lungo i percorsi ciclopedonali e nell’immobile di contrada Bax. Partiranno i cantieri del Palazzetto e dello Stadio, l’area mercatale, il recupero del tensostatico, la messa in sicurezza e valorizzazione della chiesa di Madonna delle Grazie, gli interventi in Biblioteca con la realizzazione del giardino pensile e il nuovo asilo in via Zullino. Novità in arrivo anche per il cimitero che sarà ampliato e accoglierà un nuovo blocco loculi.

Progetti per il 2025: Giochi, ma non solo

“Anche nel corso del 2024 – ricorda l’ufficio stampa – si è confermata la capacità di attrarre risorse per la realizzazione di nuovi investimenti con l’arrivo di 6,5 milioni di euro per lo stadio e il palazzetto in vista dei Giochi del Mediterraneo, 2 milioni di euro per l’acquisto di bus elettrici, 1,44 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo asilo in via Zullino e 400 mila euro per la digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata. Con risorse comunali sono stati finanziati il rifacimento dell’area antistante il nuovo teatro comunale (200 mila euro), il rifacimento delle strade (600 mila euro), l’avvio del recupero dell’ex tensostatico (800 mila euro), la realizzazione di due nuovi parchi (150 mila euro), il restyling dell’impianto sportivo nel plesso di via Vittorio Veneto (100 mila euro), il potenziamento della pubblica illuminazione, la sistemazione dell’area adiacente alla palestra del Liceo Classico”.

“Nel 2024 – rimarcano da Castello Imperiali – sono stati raggiunti importanti obiettivi sul fronte urbanistico con la definizione della Valutazione Ambientale Strategica, documento essenziale per il PUG, l’approvazione del Regolamento Edilizio, il recepimento delle Legge Regionale in materia di ristrutturazione, l’approvazione dei decreti di esproprio riguardanti area mercatale e per i parcheggi dello Stadio e del Palazzetto e per l’avvio della toponomastica nelle contrade e nella zona PIP. Novità anche per le politiche abitative con la partenza del cantiere per il nuovo edificio di Edilizia Residenziale Pubblica in zona Peschiera. Il 2025 sarà l’anno dell’approvazione definitiva del PUG”.

Contrasto alle povertà: i contributi

E ancora: “Il contrasto alle povertà vecchie e nuove è stato il filo conduttore dell’operato dei servizi sociali con l’aumento della dotazione finanziaria degli aiuti alle famiglie, portata a 150 mila euro, la conferma dell’accordo con la Croce Rossa per la distribuzione dei viveri del banco alimentare e l’investimento di 300 mila euro per il sostegno agli affitti. Molte le novità sul fronte dell’inclusività con l’avvio di una gestione sperimentale della Villa Comunale, il potenziamento del centro estivo e del servizio di doposcuola, l’avvio del percorso che porterà all’istituzione del baratto sociale e l’istituzione di due nuove sezioni primavera. L’obiettivo principale del nuovo anno è la creazione di un centro diurno che, in caso di finanziamento, potrà vedere la luce nell’ex scuola di via Nazario Sauro”.

“Sul versante delle attività produttive, terminato il secondo bando del Distretto Urbano del Commercio, sono in corso i lavori per candidarsi al terzo con nuove risorse da destinare agli esercenti e alle imprese del territorio. Nel corso del 2024 è stato approvato il nuovo regolamento dei dehors che avrà un forte impatto sul decoro urbano. Proseguono anche le iniziative per modernizzare la zona PIP e per il recupero della zona ASI grazie ad un intervento di mitigazione del rischio idraulico reso possibile nell’ambito del contratto di Fiume”.

Capitolo Ambiente: nuovo servizio raccolta rifiuti

Capitolo ambiente. “Nel corso dell’anno – questo il bilancio del sindaco . è stata definita la gara in ARO per l’igiene urbana che sarà gestita da AGER. Completata la procedura, nel 2025 sarà possibile l’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia della Città. Sono in partenza due nuove progettualità che riguardano l’utilizzo dei falchi per allontanare i volatili infestanti dal centro cittadino e l’istituzione delle guardie ambientali per il presidio del territorio. Nel 2024 sono tornate in funzione le telecamere per stanare chi abbandona i rifiuti in maniera illecita nelle campagne. Con il nuovo anno partiranno le relative sanzioni amministrative”.

Arte, cultura e turismo: passato e futuro

“Prosegue la crescita della Città – assicurano da Castello Imperiali – dal punto di vista culturale. Dopo i grandi eventi estivi che hanno visto esibirsi sul palco di Piazza Giovanni XXIII artisti come Noemi, Ron, Nina Zilli e vere e proprie leggende del jazz, l’Amministrazione Comunale è al lavoro per destagionalizzare l’offerta culturale e turistica. Anche quest’anno la stagione teatrale ha fatto registrare numeri record con oltre 450 abbonamenti e si è consolidato il ruolo della Scuola Musicale Comunale come punto di riferimento per gli appassionati di musica. È in corso la procedura per l’individuazione di un professionista che si occuperà della redazione del Piano del Turismo”.

Proprio nella direzione della destagionalizzazione si inserisce la sottoscrizione, avvenuta nel corso della conferenza stampa, con il legale rappresentante di MICExperience Rete d’Imprese Puglia Pierangelo Argentieri del protocollo d’intesa che sancisce simbolicamente l’entrata di Francavilla Fontana nel circuito delle grandi mostre di “Puglia Walking Art”.

Prosegue la nota e, pure, “il cammino sul fronte dell’inclusività. Nel nuovo anno riprenderanno gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche previste dal PEBA, strumento che sarà aggiornato insieme al PUMS grazie ad un finanziamento regionale. Cresce anche l’attenzione per i diritti e la parità di genere che ha trovato la sua massima visibilità con la seconda edizione del Festival dei diritti. In tema di partecipazione, infine, il 2024 ha segnato il ritorno del bilancio partecipato che ha coinvolto 750 residenti. Nel 2025 le proposte vincenti – questa la promessa – si tradurranno in opere concrete grazie alle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale”.

