Brindisi, Urso: ‘Massima tutela per lavoratori indotto Eni’. E su decarbonizzazione. ‘In arrivo nuove aziende’

Il prossimo 2 maggio la vertenza Eni Versalis di Brindisi approderà a Roma e in quell’occasione si aprirà un tavolo con i sindacati confederali. Un piccolo passo avanti in una vicenda che tiene col fiato sospeso migliaia di lavoratori. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al termine dell’incontro con i sindacati in Prefettura prova a rassicurare i lavoratori dell’indotto: “Non vedo quale altra soluzione ci possa essere per quanto riguarda l’indotto. Io ho convocato una riunione, come avevo già indicato, con i sindacati che rappresentano l’indotto. Perché nell’accordo Versalis si è anche previsto che l’azienda garantisca, con la sua logistica e la sua potenza commerciale, una materia prima a minor costo di quanto oggi costa. Non c’è stata un’impresa, un’associazione di categoria che mi abbia posto un rilievo”. Il Ministro nel corso della lunga giornata brindisina ha parlato anche del processo di decarbonizzazione. E sul possibile slittamento del phase out del carbone, richiesto dalla Germania ha chiarito: “La Germania ha esigenze diverse rispetto l’Italia che, invece, si è mossa per tempo puntando su altre forme di energia, il gas su tutte”. Soddisfatto anche il deputato brindisino Mauro D’Attis, segretario regionale di Forza Italia: “Dall’incontro di oggi con il ministro Urso arriva la conferma della coerenza e della determinazione del governo nel processo di rilancio industriale di Brindisi. Si sta portando avanti un lavoro che definirei quasi storico: la decarbonizzazione si sta traducendo in un’occasione per dare slancio all’economia e all’occupazione di tutto il territorio. Questo polo industriale oggi brilla di appeal e la dimostrazione sono le 46 manifestazioni di interesse a investire a Brindisi, frutto di un grande impegno che condividiamo con il governo. Avanti così”.

