TARANTO – Centocinquanta sacerdoti milanesi accompagnati dal loro arcivescovo Mario Delpini sono arrivati in Puglia per un corso di aggiornamento sulla custodia del Creato. Stamattina hanno fatto tappa a Taranto, visitando diversi quartieri e poi fermandosi nella basilica di San Cataldo in città vecchia dove hanno incontrato il nostro arcivescovo Filippo Santoro e il parroco Emanuele Ferro