Andria, sicurezza sul lavoro: i temi in assemblea Flai-Cgil

ANDRIA – Sicurezza sul lavoro, contrasto ai rischi dei dipendenti e adeguamento dei salari nell’assemblea di Flai CGIL presso la Camera del Lavoro di Andria. La riunione incentrata sui lavoratori del settore agroalimentare ha permesso di tracciare la strada verso lo sciopero generale del 1° dicembre, ma anche di analizzare la questione delle recenti morti sul lavoro, una delle quali presso un oleificio della città federiciana.

Importante il dialogo con le istituzioni, non soltanto in occasione dello sciopero di dicembre. Chiesto un incontro in Prefettura, attesa per conoscere gli sviluppi per i tanti lavoratori del settore.

