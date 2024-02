Andria, interramento ferroviario in corso e circolazione modificata: cittadini fiduciosi

ANDRIA – Nuove modifiche alla circolazione stradale ad Andria, per favorire i progressi del cantiere per l’interramento ferroviario. In vigore da lunedì le variazioni in corrispondenza di via Bruno Buozzi e via XXIV maggio: da un lato la chiusura del varco che porta da viale Gramsci a via Martiri di Cefalonia, dall’altro la riapertura del tratto di via Milite Ignoto che costeggia il Monumento ai Caduti. L’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno ha annunciato i possibili disagi imminenti, ma i cittadini hanno accolto positivamente gli sviluppi della viabilità.

L’amministrazione ha chiesto pazienza ai cittadini. La scadenza per il completamento dei lavori resta al 30 giugno 2024, ma non sono esclusi tempi più lunghi per l’analisi delle condotte idriche ed elettriche in alcuni punti del cantiere.

