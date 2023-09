Altamura corsaro a Manfredonia, termina 1-3 al “Miramare”

MANFREDONIA – Buona anche la seconda per la Team Altamura, corsara di rimonta in un “Miramare” vuoto e spettrale, finisce 3-1 per i biancorossi la sfida contro il Manfredonia neopromosso. Murgiani subito col piede sull’acceleratore, al 2’ D’Angelo crossa, Lattanzio svetta e colpisce la traversa. 4’, il Manfredonia pasticcia, Loiodice si ritrova davanti a Paduano ma è impreciso. Sospiro di sollievo per i biancazzurri che, dal nulla, la sbloccano immediatamente dopo: Babaj si ritrova la sfera a due passi da Fernades e lo trafigge per l’1-0. Reagisce l’Altamura: al 20’, D’Angelo viene steso da Viti in area di rigore, dal dischetto Loiodice non sbaglia e pareggia i conti. Ospiti che sfiorano il vantaggio al 25’: altissima la difesa del Manfredonia, Loiodice è abile a raggiungere un pallone vagante e tutto solo centra il palo, Lattanzio non ha i tempi giusti per respingere in rete. Il gol, però, è nell’aria e giunge al 33’, azione pregiata targata Maccioni-Loiodice, quest’ultimo serve Lattanzio che deve solo poggiare in porta, firmando l’1-2. Al 41’ torna pericoloso il Manfredonia, diagonale di Babaj che termina di poco sul fondo. La ripresa parte con la conclusione di Pozzebon al 48’, Fernandes respinge in corner. Tre minuti dopo l’incornata di Forte termina di poco a lato. L’Altamura sfiora il tris al 74’, sugli sviluppi di un angolo Molinaro tenta l’acrobazia senza centrare la porta. Finale incandescente, al 90’ Cesario supera Fernandes ma è fuorigioco, nel mezzo delle proteste viene espulso Hernaiz, sostituito da pochi minuti. Al 96’ l’Altamura finalizza una ripartenza con la rete di pregevole fattura di Bolognese, Paduano immobile e sfera all’incrocio. La perla del centrocampista murgiano non segna soltanto l’1-3 ma anche la fine delle ostilità.

TABELLINO

Manfredonia (4-3-3): Paduano; Brunetti, Konate, Forte, Viti (16’st. Calemme); Hernaiz (40’st. Achik), Amabile (27’st. Valentini), Giacobbe; Babaj, Pozzebon (16’st. Cesario), Balba (27’st. Prencipe). All. Cinque.

Team Altamura (4-3-3): Fernandes; Maccioni (50’st. D’Innocenzo), Bertolo, Petta, Cascella; Dipinto (27’st. Bolognese), Logoluso, Grande (34’st. Tataru); Loiodice, Lattanzio (15’st. Molinaro), D’Angelo (27’st. Kharmoud). All. Giacomarro.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino.

Note: ammoniti: Maccioni (A), Babaj (M), Forte (M), Cesario (M). Espulso: Hernaiz (dalla panchina, M).

Marcatori: 7’pt. Babaj (M), 21’pt. Loiodice rig. (A), 33’pt. Lattanzio (A), 51’st. Bolognese (A).

