Alluvione Toscana: Emiliano a Campi Bisenzio con la Protezione Civile

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, insieme a Eugenio Giani, governatore della Toscana, si è recato, nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre, a Campi Bisenzio, uno dei comuni toscani più colpiti dall’alluvione, dove in questi giorni sta operando la colonna mobile della Protezione civile pugliese.

Sono 63 le persone arrivate dalla Puglia tra volontari e dipendenti regionali, con i mezzi della protezione civile (idrovore, gruppo elettrogeno, 19 fuoristrada pick-up, bobcat, 2 escavatori, motopompa, 2 elettropompe, 4 torre faro). Sul posto anche il consigliere delegato Maurizio Bruno, l’ing. Barbara Valenzano, responsabile Operazioni e Gestione Emergenza, insieme al dott. Pirone per il Supporto Soup, dott. Ciliberti per la Colonna mobile e ing. Verdiani per il Supporto Rischi e Strutture.

Il presidente Emiliano si è recato nel Coc, Centro operativo comunale, e ha partecipato alla riunione di coordinamento con tutte le forze impegnate sul territorio, tra le quali la delegazione della protezione civile pugliese.

“Vorrei esprimere profonda gratitudine nei confronti di tutti i volontari della Protezione Civile della Regione Puglia – ha dichiarato il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – per il loro intervento in queste ore così drammatiche per i nostri territori della Piana Fiorentina. L’impegno e la dedizione con cui stanno lavorando sono di assoluto bisogno. Saremo sempre grati a questi ragazzi, ci stanno aiutando tantissimo per riuscire a vedere la fine di questa emergenza”.

