Algeria, anche la comunità barese vota alle Presidenziali

Bari – La comunità algerina vota anche a Bari. La richiesta è partita dal console generale a Napoli, Chaouki Chemmam, e il sindaco del capoluogo, Vito Leccese, l’ha accolta, disponendo l’allestimento di un seggio negli spazi dell’ex Tesoreria comunale, al piano terra di Palazzo di Città. Obiettivo: consentire ai cittadini algerini – residenti a Bari e provincia – di esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni presidenziali nel loro Paese d’origine. In tarda mattinata, avevano votato in quattro. Operazioni di voto garantite fino alle 19 e un seggio mobile che, nei prossimi giorni, toccherà anche Trani, Andria e Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author