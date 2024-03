Foggia scappa con Tascone, Sorrento lo riprende con Capasso

Il Sorrento ospita al “Viviani” in questa 31esima Giornata il Foggia di Mirko Cudini in corsa per agguantare un posto nella zona playoff e provare a scavalcare in classifica gli avversari odierni. Dal suo canto Vincenzo Maiuri vorrà subito cancellare il passo falso del “Bonolis” e ipotecare il discorso salvezza.

In cronaca. Dopo 180 secondi Santaniello non sfrutta l’errore della retroguardia campana e calcia tra le braccia dell’estremo difensore campano. Al minuto 12 Vitale si dispera per la grande occasione sprecata quando non riesce a spingere in rete il comodo assist di Ravasio dopo la prodezza di Perina sul tiro di Martignago.

La risposta del Foggia arriva dopo tre minuti con Millico che impegna Del Sorbo alla non semplice deviazione in corner. Al 17esimo è attento ancora Perina a chiudere sui piedi di Martignago. Cinque minuti dopo è Vezzoni a provarci con un destro al volo dal limite sul quale si distende il numero uno costiero. Al 32esimo occasionissima per il Sorrento con Martignago che calibra male il pallonetto e consente a Perina di salvare il risultato.

La prima occasione della ripresa arriva al 54esimo con Cuccurullo che calcia di contro balzo con la palla facile preda dell’estremo difensore ospite. Due minuti dopo è Riccardi a provarci dal limite ma è ancora attento Perina. Al 66esimo Vitale si mette in proprio ma il numero uno foggiano è ben posizionato sul suo palo e devia in corner. La rete del vantaggio ospite porta la firma di Tascone (0-1) che al minuto 73, con un pregevole destro dal limite, spedisce la palla alle spalle di un incolpevole Del Sorbo.

Vantaggio che dura però solo 7 minuti: all’80esimo è il neo entrato Capasso (1-1) a riportare la gara in parità con la colpevole complicità di Perina, tra i migliori in campo fino a quel momento, che non trattiene il tiro debole con la palla che gli sfila da sotto le gambe. Ad un minuto dal 90esimo Schenetti costringe Del Sorbo alla respinta in corner. Stessa dinamica, stesso protagonista ma nel terzo dei 5 minuti di recupero per l’ultima occasione di un match che consegna un punto a testa a due squadre che si sono affrontate a viso aperto per 95 minuti.

Rocambolesco il pari dei padroni di casa che comunque hanno creato tanto soprattutto in avvio di ripresa. Per i satanelli di Cudini resta l’amaro in bocca di non essere riusciti a conquistare quella che sarebbe potuta essere la terza vittoria lontani dallo Zaccheria.

Domenica 10 marzo 2024, ore 20.45, stadio “A. Viviani”: 31a Giornata Campionato Serie C – Girone C

SORRENTO-FOGGIA 1-1

MARCATORI: 73’ Tascone (F), 80’ Capasso (S).

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Colombini; P. Riccardi (78’ Capasso), De Francesco, Cuccurullo; Martignago (70’ Badje), Ravasio, Vitale (85’ Messori). Panchina: D’Aniello, Albertazzi, Scala, De Gennaro, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Aiello. All.: Maiuri

FOGGIA (3-4-3): Perina; Salines (62’ Tonin), Di Noia (71’ Papazov), Ercolani; Silvestro, Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando (62’ Tenkorang), Millico (69’ Schenetti), Santaniello (62’ Gagliano). Panchina: De Simone, Nobile, Castaldi, Martini, Marino, Antonacci, Riccardi, Manneh, Brancato, Embalo. All.: Cudini

Arbitro: Zanotti (Rimini). Assistenti: Pressato (Latina) – Porcheddu (Oristano). Quarto ufficiale: Femia (Locri).

AMMONITI: 90’ Vezzoni.

CORNER: 6 – 5.

RECUPERO: 2’ – 5’.

