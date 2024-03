Virtus Francavilla, premiate le 100 presenze in biancazzurro di Risolo e Carella

Poco prima del fischio d’inizio di Virtus Francavilla-Avellino, il club della Città degli Imperiali ha premiato Andrea Risolo e Francesco Carella per il raggiungimento delle 100 presenze in maglia biancazzurra. Due new entry dunque nell’elenco dei centenari virtussini, lista in cui sono già presenti Albertazzi, Pino, Idda, Mastropietro, Albertini e Caporale.

