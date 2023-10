Al Benevento basta una rete: il Potenza esce sconfitto dal “Vigorito”

Rossoblù che mancavano dal Vigorito dal 2008. Una gara – quella tra Benevento e Potenza – ricca di fascino, storia ed emozioni. Lerda alla ricerca del primo successo lontano dal “Viviani”. Sanniti che vogliono mantenere la corsa per la vetta della classifica.

In cronaca. Il primo sussulto arriva al sesto con Ferrante che di testa impegna Gasparini alla deviazione. È ancora il numero 11 giallorosso al minuto 18 a spaventare l’estremo difensore ospite con un colpo di testa ravvicinato che però va sul fondo. Dieci minuti dopo è Agazzi a provarci con un tiro forte e rasoterra: è attento Gasparini. La rete del vantaggio arriva al minuto 32 con Mascinagleo (1-0) che calcia di forza ma è fortunato a trovare la deviazione determinante di Armini che spiazza il numero uno lucano. Termina con un netto predominio giallorosso la prima frazione di gara.

Nella ripresa. Passano tre minuti e Bolsius ci prova di destro da posizione defilata: palla sul fondo. Al 55esimo Karicserve una bella palla a centro area per Ferrante che però alza troppo la mira. Il primo tiro in porta per il Potenza arriva al minuto 57 con Saporiti che ci prova da fuori area obbligando Paleari alla respinta. Dieci minuti dopo è Hadziosmanovic, subentrato a Volpe, a tentare un destro a giro che sorvola l’incrocio dei pali. All’83esimo Ciano sul filo del fuorigioco ha sul destro la palla del raddoppio ma il suo destro sfiora il palo alla destra di Gasparini. Nei minuti di recupero, dagli sviluppi di calcio d’angolo, Sbraga mette una palla tesa al centro dell’area che carambola sui piedi di un difensore che per poco non rischiava l’autorete.

Termina così una gara dominata nei primi 45 minuti dal Benevento. Nella seconda frazione di gioco il Potenza ha avuto una timida reazione ma non sufficiente per portare a casa punti preziosi per il cammino in Campionato. Poche idee in fase in fase offensive e un Caturano opaco hanno sicuramente condizionato il risultato, giusto, che regala quindi la sesta vittoria ai ragazzi di mister Andreoletti.

IL TABELLINO DI BENEVENTO – POTENZA (1-0)

Lunedì 30 ottobre 2023, ore 20.45, stadio “C. Vigorito”: 11a Giornata Campionato Serie C – Girone C

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Capellini, Pastina, Berra; Improta (78’ El Kaouakibi), Agazzi (78’ Kubica), Talia, Masciangelo (69’ Benedetti); Karic, Bolsius (63’ Cianco); Ferrante (78’ Ciciretti).

A disp.: Manfredini, Giangregorio, Alfieri, Pinato, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Tello.

All. Matteo Andreoletti

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini; Armini, Sbraga, Verrengia; Gyamfi (78’ Gagliano), Candellori (78’ Steffè), Saporiti, Volpe (53’ Hadziosmanovic); Di Grazia (53’ Rossetti); Asencio (90’ Mata), Caturano.

A disp.: Iacovino, Alastra, Maddaloni, Monaco, Prezioso, Hristov.

All.: Franco Lerda

ARBITRO: De Angeli (Milano)

Guardalinee: Colavito (Bari) – Masciale (Molfetta)

Quarto Uomo: Papagno (Roma 2)

MARCATORI: 32’ Masciangelo

AMMONITI:

ESPULSIONI:

CORNER: 9 – 5

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 5.200 di cui 332 ospiti

