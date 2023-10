Lerda post Benevento-Potenza (1-0): “Primo tempo poca personalità”

Le dichiarazioni del tecnico del Potenza Calcio, Franco Lerda, al termine della sconfitta contro il Benevento di mister Andreoletti per 1 a 0.

“Nel primo tempo abbiamo avuto poca personalità nel possesso palla. Abbiamo sbagliato troppo. Però la gara andava impostata in quella maniera. Abbiamo subito una rete viziata da una deviazione. Il secondo tempo abbiamo giocato alla pari, uomo contro uomo a tutto campo. Sapevamo che non potevamo farlo dall’inizio. Però il socondo tempo la squadra mi è piaciuta, abbiamo avuto una reazione: se pareggiavamo non c’era niente da dire. Bisogna passare anche da queste partite qui. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima gara”.

