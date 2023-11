Aggressione medici in Puglia: Bellomo, ‘Raccogliere allarme’

“L’allarme dell’Ordine dei medici di Puglia sulle aggressioni che avvengono ai danni degli operatori sanitari nei pronto soccorso e nei reparti di psichiatria necessita di interventi immediati ed efficaci. La nostra regione nello scorso anno ha fatto registrare, condividendo questo triste primato con la Sicilia, il maggior numero di casi in Italia. Una situazione sempre più preoccupante e intollerabile”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

”E’ fondamentale a mio avviso, al di là dei protocolli d’intesa che verranno e di modifiche legislative sulla procedibilità che a poco servirebbero, rafforzare soprattutto la presenza dei presidi di sicurezza all’interno dei nosocomi, potenziando l’impiego della polizia municipale nei luoghi e negli orari di maggior rischio. Sarebbe opportuno che l’Anci e la Regione Puglia si attivassero rapidamente per contrastare un fenomeno che colpisce soprattutto le donne, vittime nel 70% delle aggressioni che avvengono nei pronto soccorso e negli ambulatori. Non si aspettino altri casi di violenza per intervenire”, conclude Bellomo.

