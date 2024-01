Aggredì albergatore, ora torna in libertà

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Tre rapinatori, tutti fratelli, aggredirono l’albergatore dell’ex Hotel Charlie, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. I fatti risalgono al 2022, ma il processo è ancora in corso. Il più giovane degli imputati è ora tornato in libertà.

