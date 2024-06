Affluenza in Basilicata, alle 12 ha votato il 20% dei lucani

Alle ore 12 di oggi, domenica 9 giugno, si sono recati negli 882 seggi in Basilicata 113.600 lucani, ossia il 20% dei maggiorenni residenti. Dato questo che riguarda le Elezioni Europee dove gli aventi diritto sono 568 mila e che si assesta con quasi 5 punti percentuali sotto la media nazionale del 24.83%.

Per quanto riguarda le Amministrative, invece, che interessano 52 Comuni lucani – 42 in Provincia di Potenza tra cui la città capoluogo e 10 in Provincia di Matera – la percentuale di affluenza seggi è stata, alle 12, del 32.64%: ossia 64.319 elettori si sono recati nei 246 seggi per scegliere i futuri sindaci e i nuovi consiglieri comunali.

Nella città di Potenza dove – lo ricordiamo – sono 5 i candidati sindaco in corsa – la percentuale è leggermente superiore facendo registrare il 34,86%.

Potenza è l’unico Comune lucano in cui è previsto il doppio turno con possibilità di ballottaggio (che si terrà eventualmente il 23 e 24 giugno) se nessuno dei 5 candidati prenderà il 50% + 1 delle preferenze.

Ricordiamo che sarà possibile votare fino alle 23 di oggi domenica 9 giugno.

Lo spoglio delle Europee inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quello delle Comunali dalle ore 14 di lunedì 10 giugno.

