Aeroporto Grottaglie, tavolo in Prefettura per rilancio voli civili

Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia Viva, ha proposto l’istituzione di un tavolo in Prefettura coinvolgendo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enac, Enav, Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Comune di Grottaglie, Provincia e Comune di Taranto. L’obiettivo è pianificare la riapertura dell’aeroporto di Grottaglie ai voli di linea per il traffico civile.

Durante l’incontro organizzato dai comitati pro-aeroporto, Stellato ha sottolineato l’importanza degli investimenti già effettuati dalla Regione Puglia per il ripristino dello scalo, evidenziando la necessità di un ritorno in termini di passeggeri e voli di linea.

Alla fine di aprile, in visita all’aeroporto di Grottaglie, i vertici di Aeroporti di Puglia avevano dichiarato che i voli civili non sarebbero stati possibili senza un’aerostazione a norma. Attualmente, sono stati investiti 10 milioni per l’adeguamento della struttura, compresa l’ampliamento dei piazzali e la realizzazione di una via di rullaggio. Ora resta la riqualificazione dell’aerostazione.

Grottaglie, con la sua pista di 3.200 metri, può diventare un punto di riferimento per il traffico aereo civile, integrandosi con le esigenze del territorio jonico e pugliese. Il crescente numero di visitatori a Taranto e provincia rende urgente una mobilità moderna, capace di supportare il flusso turistico e commerciale.

Taranto, già “home port” per le navi da crociera, potrebbe beneficiare di un aeroporto operativo, specialmente in vista dei Giochi del Mediterraneo che si terranno tra due anni. Stellato ha ribadito che trasporti e collegamenti non possono essere sottovalutati per accogliere al meglio atleti e ospiti.

Il primo passo da compiere è l’avvio immediato di un tavolo congiunto tra le istituzioni coinvolte, per condividere azioni concrete e rilanciare l’aeroporto di Grottaglie.

