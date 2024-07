Accoltellamento a Gallipoli nella notte: feriti due giovani

È di due feriti il bilancio della colluttazione, degenerata poi in un accoltellamento, che si è verificata a Gallipoli, in zona Baia Verde.

Lo scontro sarebbe avvenuto poco dopo le cinque del mattino di domenica 21 luglio tra due comitive di ragazzi, una proveniente da Trani, l’altra da Nardò, che dopo avere trascorso la serata in discoteca, si sono affrontate prima a parole e poi con le mani, con bastoni, spranghe di ferro, e coltelli.

Un 23enne ed un 20enne, infatti, entrambi originari di Trani, sarebbero rimasti gravemente feriti nel corso della rissa con un’arma da taglio: il primo ha riportato una coltellata all’addome, mentre il secondo all’altezza dell’orecchio. Per i due è stato necessario il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale “S. Cuore” di Gallipoli. Entrambi, inoltre, hanno riportato varie ecchimosi e contusioni in tutto il corpo. Le loro condizioni non sono gravi.

Sull’accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza, che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona ed ascoltato i testimoni. Alcuni dei protagonisti della rissa sono stati identificati e saranno ascoltati nelle prossime ore.

