San Cataldo (LE), ancora tempo di pic-nic in pineta

Lecce – Un luogo dove ogni leccese, almeno una volta nella sua vita, ha scartato un panino per addentarlo famelico, ha ricevuto la porzione di parmigiana dalla moglie, la mamma o spesso la nonna, insomma ha vissuto il pic-nic in pineta che solo la magia di certi luoghi sa regalare. Una tradizione che resiste allo scorrere di tempo e viene tramandata da generazione in generazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author