CASTRI DI LECCE – Un messaggio di sensibilizzazione per abbattere soprattutto le barriere mentali che ancora esistono verso la disabilità arriva dal convegno “Pro.V.I.amoci insieme… diamoci un’opportunità” promosso dall’associazione Noi con Voi, che si è svolto presso il Palazzo Ducale a Castri di Lecce, un messaggio forte e diretto soprattutto ai giovani, presenti gli studenti dell’istituto Trinchese di Martano, e anche un momento di riflessione sulla possibilità di consentire alla persone con disabilità di scegliere, in piena libertà, come dove e con chi vivere, importante per questo il progetto regionale Pro.Vi, che agevola l’inserimento socio-lavorativo e l’autonomia e mette a disposizione risorse per avere un assistente personale, domotica, connettività e co-housing sociale.