BARI – Tre giorni di concerti tra il 26 e il 28 maggio in onore di Vittorio Bari, cantante lirico scomparso a soli 38 anni nel 2012. Si terranno in tre comuni del barese nell’iniziativa Tra Cielo e Terra presentata in Regione Puglia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp