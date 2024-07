Werder Brema – Lecce 0-3 giallorossi già in forma campionato

Krsotivic mattore di un Lecce già versione super con Rafia ciliegina sulla torta per i giallorossi già in forma campionato.. Il Lecce scende in campo contro il Werder Brema, formazione che prenderà parte alla prossima Bundesliga, nella terza amichevole del ritiro estivo in Austria. Luca Gotti propone il solito Falcone tra i pali, Gendrey a destra, Gaspar e l’esprimento Gallo al centro della difesa, Dorgu a sinistra; il centrocampo invece è completamente nuovo rispetto a quello sceso in campo abitualmente la scorsa stagione con Listovski esterno destro, Pierret e Maleh cerniera centrale e Tete Morente a sinistra; a completare gli undici iniziali Oudin alle spalle di Krstovic. Proprio il bomber montenegrino, infatti è stato autore di ua doppietta nel primo tempo, giocato in maniera sontuosa dai ragazzi di Gotti con i vari Gaspar, Gallo (nell’inusuale posizione di centrale difensivo), Dorgu, Maleh, Listovski e Krstovic, appunto, sugli scudi. Nel secondo tempo girandola di cambi che però non hanno intaccato la solidità del Lecce che anzi ha trovato anche il 3-0 grazie alla rete pregevole di Rafia.

WERDER BRAM – LECCE 0-3

RETI: 30’ Krstovic (LEC), 33’ Krstović (LEC), 86’ st Rafia (LEC)

WERDER BREMA: Zetter (1’ st Backhaus) Pieper (1’ st Deman), Stage (1’ st Jung), Ducksch (1’ at Stark), Weiser (1’ st Kownacki), Hansen-Aarøen (1’ st Bittencourt), Agu (1’ st Njinmah), Alvero (1’ st Lynen), Salifou (1’ st Burke), Friedl (1’ st Malatini), Topp (1’ st Opitz). Allenatore: Ole Werner

LECCE: Falcone (1’ st Früchtl); Gendrey (18’ st Lemmens), Gaspar (1’ st Baschirotto), Gallo, Dorgu; Maleh (18’ st Helgason), Pierret (31’ st McJannet); Listkowski (1’ st Rafia), Oudin (31’ st Rodriguez), Morente (18’ st Persson); Krstović (1’ st Pierotti). A disposizione: Samooja, Borbei, Esposito, Samek, Addo. Allenatore: Luca GottiAmmoniti: 25’ st Pierret

Arbitro: Stefan Gamper

Assistenti: Zekeria Baysan – Markus Kirchmair

