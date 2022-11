Condividi su...

“Dopo il Consiglio di venerdì riteniamo doveroso aprire una verifica nella maggioranza. Urge chiarire il perimetro della coalizione di Centrodestra e capire se qualche esponente della maggioranza stia avallando una operazione politica finalizzata a portare Italia Viva nell’attuale maggioranza regionale”. È quanto sollecitano i consiglieri regionali della Lega Giovanni Vizziello e Massimo Zullino, dopo quanto accaduto nella seduta del Consiglio regionale di venerdì scorso, con l’appoggio dato al Centrodestra da parte dei consiglieri regionali di Italia Viva, Luca Braia e Mario Polese. “È stata condotta una operazione inciucio generando il sostegno di Braia e Polese a nostro danno – spiegano i consiglieri regionali – È stata una operazione evidente, non più sotterranea. Chiediamo agli alleati, ed in particolare a Fratelli d’Italia, se abbia deciso di avallare tale operazione politica attraverso i suoi esponenti in Consiglio Regionale, Tommaso Coviello e Piergiorgio Quarto. Chiediamo ai partiti della coalizione di definire il perimetro di questa maggioranza per capire con chi e come dobbiamo andare avanti. Tale verifica va fatta subito”, concludono i due consiglieri.