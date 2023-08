FRANCAVILLA FNA – Il progetto Virtus Francavilla piace e attira i giovani talenti del panorama calcistico italiano. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato Diego Zuppel, arrivato in biancazzurro dallo Spezia: “La forza con cui questo club mi ha voluto ha fatto la differenza e dà gusto, già a gennaio sarei dovuto arrivare qui. Ambizioni e aspettative? Voglio fare bene, trovare continuità e aggiungere gol. C’è un gruppo solido e bello, i compagni mi hanno accolto benissimo. Metterò tutto me stesso in campo”.

