Virtus Francavilla, Villa: “Contento per la personalità dei ragazzi”

Alberto Villa, allenatore della Virtus Francavilla, commenta così il pareggio conquistato dalla sua squadra allo Zaccheria contro il Foggia:

“Sono contento per la personalità che hanno mostrato i ragazzi, per la crescita che stanno esibendo. C’è rammarico: venire a Foggia e creare così tanto senza trovare la via del gol ci dispiace. Dobbiamo lavorare tantissimo su alcune cose, anche nella scelta dell’ultimo passaggio. Ciò detto, sono contento. I ragazzi hanno retto bene, hanno portato via un punto con cattiveria e con intensità, lo volevano. Su questo li devo fare i complimenti, sono stati veramente bravi”.

