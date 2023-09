Foggia, Cudini: “Fatto un piccolo passo indietro nel primo tempo”

Mirko Cudini, allenatore del Foggia, parla così a margine dello 0-0 tra i rossoneri e la Virtus Francavilla:

“Di partite facili non ce ne sono. Alla fine dei conti abbiamo fatto meglio ad Avellino contro un’ottima squadra e abbiamo fatto meno bene oggi contro una squadra con un’ambizione diversa. Speravamo di poter avere un ritmo diverso nel primo tempo, non ci siamo riusciti, anche per merito della Virtus Francavilla, poi nella ripresa siamo venuti fuori. Non guardiamo i punti fatti, guardiamo le prestazioni. Siamo stati in crescita fino a domenica, oggi forse abbiamo fatto un passettino indietro nel primo tempo. La voglia della squadra di portare a casa il risultato si è vista fino alla fine, questa è la cosa più importante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp