Virtus Francavilla, sette ostacoli nello slalom verso la salvezza

FRANCAVILLA F.NA – Sette partite per la verità. La Virtus Francavilla va all-in, senza bluff. Lo impone una classifica che costringe i biancazzurri a tentare qualcosa in più, ad alzare l’asticella anche nei risultati. Il punto conquistato contro l’Avellino ha evidenziato, anche a detta di Villa, l’orgoglio di una squadra viva e che vuole lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata per conquistare la salvezza. In maniera diretta o tramite i playout conta poco: c’è un patrimonio da preservare.

Due i punti di distacco dal Monopoli diciassettesimo, in quello che oggi rappresenterebbe anche l’unico spareggio per la permanenza tra i pro’, avendo Turris e Monterosi un distacco di 8 punti.

Sette ostacoli da qui al traguardo, in uno slalom gigante che parte domenica da Caserta e terminerà il 27 aprile a Potenza: due trasferte insidiosissime, in cui Artistico e compagni arriveranno con il piano perfetto tra le mani per scoprire il forziere con il tesoro dei tre punti. Nel mezzo le gare contro Monterosi, Brindisi, Catania, Cerignola e la capolista Juve Stabia, che il 21 aprile di questo passo arriverebbe alla Nuovarredo Arena da campione. Fondamentali, ovviamente, le sfide con Monterosi e Brindisi che seguono in classifica, mentre con il Catania a fare la differenza dovrà essere la spinta di una Nuovarredo Arena che ora più che mai vuole diventare il principale alleato dei biancazzurri di Villa. Sette partite per la verità, Virtus costretta all’all-in, senza bluff.

