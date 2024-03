Matera, striscioni contro la società: la risposta del club

(di Roberto Chito)’ “Negli ultimi tempi, e a più riprese, sono apparsi, in Curva Sud e in Città, striscioni di critica e dissenso nei confronti di persone e situazioni inerenti Fc Matera”. Recita così un comunicato ufficiale diffuso in mattinata dalla società lucana.

“Premesso che siamo riconoscenti e rispettiamo il diritto di critica dei tifosi e la loro profonda e manifesta passione per i colori biancazzurri, d’altra parte teniamo a sottolineare che queste, pur legittime, critiche, peraltro con mezzo inappropriato, gli striscioni, non rendono onore proprio a quelle persone e situazioni che con sacrifici personali di ogni tipo consentono alla Città di Matera di disputare, con apprezzabile dignità e onore, un campionato avvincente e non facile. Gli striscioni, inoltre, all’esterno diffondono un’immagine della società non positiva che la società stessa non ritiene di avere e di meritare”, continua la nota del club biancoazzurro.

“Ci tenevamo a sottolineare questo perché nel mondo del calcio dilettantistico non è facile trovare volontari disposti a sacrificare il proprio patrimonio, la propria famiglia e la propria salute, per cercare di realizzare un progetto sportivo complesso. Grande rispetto per chi manifesta il proprio dissenso, ma anche per chi consente di vivere insieme queste passioni ed emozioni”, conclude la società guidata dal presidente Petraglia.

