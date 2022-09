La Virtus Francavilla ha un nuovo portiere. Il club del presidente Antonio Magrì ha ufficializzato Andrea Romagnoli, classe 1998. Romano, è cresciuto nel settore giovanile della Roma e vanta esperienze in Serie C con Renate, Pistoiese, Catanzaro, e nella prima divisione russa con la maglia dello Spartak Mosca. Andrea Romagnoli è già a disposizione di Antonio Calabro per la gara casalinga con il Messina.