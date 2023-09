FRANCAVILLA F.NA – Non è stato l’inizio che la Virtus Francavilla si aspettava, ma oltre il ko con il Picerno c’è di più. C’è una squadra che crea tanto, che sfiora più volte il gol, che tutto sommato dietro concede poco. E alla fine si prende pure gli applausi di una Nuovarredo Arena strapiena, come era nei sogni estivi del presidente Antonio Magrì. “Abbiamo iniziato bene – è stato il commento del numero uno biancazzurro – poi abbiamo sofferto la maggiore organizzazione del Picerno, squadra già collaudata che lo scorso anno è arrivata quinta in classifica e quest’anno si è rafforzata ulteriormente. Dobbiamo crescere, bisogna fare integrare i nuovi e sicuramente arriverà anche qualche altro elemento per completare la rosa”.

Poi, Magrì, applaude anche i suoi tifosi: “Dobbiamo avere pazienza – dice – sapevamo che sarebbe stato un campionato di sofferenza ma bisogna essere fiduciosi. Vedere la Curva Sud piena mi ha fatto emozionare. Voglio ringraziare i tifosi che hanno riempito lo stadio come non avveniva da diversi anni e hanno risposto bene alla campagna abbonamenti (630 le tessere sottoscritte, ndr). Per altre piazze possono sembrare numeri irrisori, per Francavilla è un vero e proprio record considerando che da noi non c’è mai stata la cultura dell’abbonamento”.

E adesso, per la Virtus, non resta che mettere minuti nelle gambe, affinare l’intesa tra i reparti e i volti nuovi. Ma la mano di Villa c’è e si vede, si aperto un nuovo ciclo e i segnali visti fin qui sembrano incoraggianti, in attesa dei ritocchi dalla lista degli svincolati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp