Eccellenza: Manduria giocherà a Sava fino a dicembre

Attraverso i canali social, il Manduria ha ufficializzato la nuova sede per le partite casalinghe. La squadra di Salvadore traslocherà all’impianto “Camassa” di Sava fino a dicembre 2023 per i lavori che interesseranno il manto erboso del “Nino Dimitri” di Manduria. L’auspicio della dirigenza è quello di rientrare a casa per il girone di ritorno. Dopo l’esordio in Coppa Italia di domenica 3 settembre.

