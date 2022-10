POTENZA – Un fumetto per raccontare alle nuove generazioni la storia e la vita del Generale Dalla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982 nella strage di via Carini, è stato simbolicamente consegnato dal Comandante dei Carabinieri, Luca D’Amore, alla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza, Debora Infante. Una grafic novel commemorativa in occasione del 40esimo anniversario dell’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

“Le stelle di Dora”, è questo il titolo della grafic novel che sarà distribuita a tutti gli istituti scolastici di secondo grado della Provincia di Potenza e sarà a disposizione dei dirigenti e degli studenti che vorranno approfondire e conoscere la storia di un eroe contemporaneo come fu il generale Dalla Chiesa.