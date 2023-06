Un aiuto economico ai poliziotti emiliani dalla Siulp di Potenza

POTENZA – Una donazione in denaro a favore delle comunità duramente colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna, nelle quali ci sono anche diversi poliziotti. È l’iniziativa nazionale del Siulp, il sindacato dei lavoratori della polizia, che ha ricevuto l’adesione anche dai colleghi di Potenza. “Ci siamo uniti – ha detto il segretario provinciale, Giuseppe Trombetta – per dare una mano alle popolazioni duramente colpite dai nubifragi, attraverso una raccolta fondi anche da parte di molti colleghi non iscritti alla nostra sigla. Nel nostro piccolo abbiamo voluto essere vicini a molti colleghi che hanno subito danni materiali”. “Pur consapevoli di aver rappresentato una goccia nel mare – ha concluso – siamo fieri e orgogliosi di aver dato un segnale di vicinanza e aver rappresentato un esempio di generosità e appartenenza a una unica comunità”.

