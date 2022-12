Turris: Ufficiale, esonerato David Di Michele

Condividi su...

Con uno stringato comunicato stampa, la Turris ha annunciato di aver esonerato David Di Michele. Il tecnico era subentrato a Pasquale Padalino, che a sua volta aveva preso il posto di Canzi prima dell’inizio del campionato. Fatale la sconfitta della Nuovarredo Arena con la Virtus Francavilla. “La S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico David Di Michele – si legge nella nota diramata dal club corallino -. La società ringrazia Di Michele per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità augurando allo stesso le migliori fortune. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nuovo allenatore”. A proposito di nuovo allenatore, in pole sembra esserci Walter Novellino.