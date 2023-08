Il turismo estero sceglie il capoluogo

BARI – Forse è un po’ troppo presto per fare un bilancio ma una cosa è certa: la moltitudine di lingue e accenti che si sentono per le strade del capoluogo e il fatto che la quasi totalità delle strutture ricettive siano sold out ci fa capire che Bari sarà regina del turismo in questa estate 2023. Ne è certa l’assessore al rame del comune, Ines Pierucci, entusiasta di come sta andando la stagione. Un risultato senza precedenti ottenuto in particolare grazie alla sinergia con Aeroporti di Puglia che ha garantito collegamenti con più vettori sul capoluogo e soprattutto ha aperto a nuove rotte. E mentre i pugliesi scelgono mete meno costose rispetto alle spiagge della nostra regione – preferendo Grecia e Albania per le loro vacanze al mare – ecco che in tanti, soprattutto dalla Francia ma anche dall’Est Europa optano per Bari, magari anche attratti dall’offerta culturale giornaliera.

