Treni, lavori di potenziamento sulla linea Pescara-Foggia

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha annunciato l’avvio di lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Pescara-Foggia, fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), dall’8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile.

Di conseguenza Trenitalia ha comunicato modifiche alla circolazione ferroviaria sulla tratta in questione dal 7 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile. Verrà invece garantita la circolazione dei treni a lunga percorrenza nel fine settimana del 13 e 14 aprile.

“I lavori programmati da RFI e finanziati anche con risorse del PNRR sono necessari a elevare gli standard di qualità e sicurezza sulla linea adriatica – ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Si tratta di interventi sulla infrastruttura e di sviluppo tecnologico importanti per assicurare maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete.”

I cantieri aperti in Puglia sono: nella tratta fra Ripalta e Lesina per lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta; nella stazione di Foggia per interventi di sostituzione deviatoi e lavori propedeutici alla realizzazione del futuro Apparato Centrale Computerizzato (ACC). Saranno effettuati inoltre altri interventi di potenziamento e manutenzione tra Falconara ed Ancona, Varano e Loreto, nonché nelle stazioni di Cattolica, Giulianova, Ortona e Foggia.

Circa i collegamenti Trenitalia ha comunicato che dall’8 al 20 aprile i collegamenti regionali fra Termoli e Foggia saranno effettuati con bus, con tempi di percorrenza che varieranno in relazione al traffico stradale. Inoltre dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile fra Bari e Foggia il treno R4306 sarà interessato da modifiche nell’orario di partenza e modifiche di orario anche per il treno 19984 fra Brindisi e Taranto.

Per i collegamenti di lunga percorrenza i treni Frecciarossa Torino/Milano/Venezia-Bari/Lecce/Taranto saranno attestati nelle stazioni di Ancona e Pescara mentre gli Intercity Giorno della relazione Milano/Bologna-Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali e sostituzioni con bus, ove possibile, fra Pescara e San Severo. I treni Intercity Notte Milano/Torino Porta Nuova-Lecce, dal 7 all’ 11 e dal 14 al 18 aprile, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario e perdita di fermate.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su app di Trenitalia, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate.

