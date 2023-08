Trani, abbandono di rifiuti: controlli congiunti di Amiu e Polizia Locale

TRANI – Dopo Andria e Bisceglie, anche Trani cerca soluzioni contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti durante il mese di agosto. Pianificata dopo un confronto tra gli enti preposti un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e di Amiu, l’azienda di servizi ambientali cittadini. L’azione congiunta mira non soltanto a preservare i luoghi pubblici della città, ma anche le risorse economiche della cittadinanza, con il rischio di un aumento della TARI causato proprio dalla pratica scorretta di una minoranza di residenti.

Le attività di controllo riguarderanno l’intero territorio tranese, con riferimento sia alla differenziazione dei rifiuti sia al rispetto del calendario di conferimento. Attività di sorveglianza in corso da diversi giorni anche nei pressi del Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri, così come presso le isole ecologiche mobili di via Andria e in zona stadio.

Amiu e Polizia Locale, con la collaborazione del Comune di Trani, intensificheranno le operazioni in una fase delicata dell’estate, con la città che si conferma un importante polo turistico della BAT e non solo. L’obiettivo è anche quello di tutelarne l’immagine nelle fasi cruciali di turismo, commercio e balneazione.

