Tragedia sulla Statale, muore un uomo nel tarantino

GROTTAGLIE – Un uomo è morto sulla strada statale sette tra Grottaglie e Taranto. La vittima, di 25 anni, sarebbe stata investita da un’auto, un’Audi A6 che percorreva la statale, il 25 enne è stato sbalzato sulla carreggiata opposta, ma al momento non si conoscono altri dettagli: per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare, quando sono giunti i sanitari del 118 era già deceduto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri. Nel tratto di strada interessato dall’incidente mortale è stato interrotto il traffico.

