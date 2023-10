Taranto: Zonta segna e Capuano si frattura costola per festeggiare

Festeggiamenti “violenti”. Al gol di Loris Zonta, che ha regalato al Taranto la prima storica vittoria alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, a riportare la peggio è stato proprio Eziolino Capuano. Sommerso dall’abbraccio dei suoi calciatori, il tecnico rossoblu è scivolato rovinosamente su una borraccia di plastica con un fianco. Con l’adrenalina ancora in circolo, il “totem” non ha avvertito nulla sul momento, ma durante la notte il dolore è diventato sempre più intenso. Sottoposto ad accertamenti medici, si è scoperto una costola fratturata. Capuano ci scherza su: “L’importante è che stiano bene i ragazzi. Se andrò in panchina col Messina? Anche in barella, non lascerò mai soli i miei calciatori…”.

