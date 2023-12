Taranto, Usb: ‘Condizioni igieniche peggiorano in contact center’

“Le condizioni igieniche all’interno del contact center tarantino di via della Transumanza sono drasticamente peggiorate dopo appena 15 giorni dall’insensata decisione di System House di ridurre i turni di pulizia della struttura, al cui interno svolgono la propria attività ben tre diverse società (Network Contacts, Koinè e la stessa System House) e lavorano centinaia di lavoratori e lavoratrici”.

Lo sottolinea l’Usb di Taranto, aggiungendo che “a nulla è servito il parziale passo indietro di qualche giorno fa, quando System House ha comunicato il ripristino delle ore inizialmente previste per l’appalto delle pulizie, senza tuttavia reintrodurre i turni pomeridiani del servizio che continua a svolgersi solamente dalle 4 alle 10 del mattino, benché la struttura sia invece frequentata quotidianamente da centinaia di lavoratori e lavoratrici fino alle ore 22, in mancanza delle minime condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro”.

L’organizzazione sindacale sostiene che “il risultato è ben visibile: le superfici, i pavimenti e le postazioni di lavoro che necessitano di interventi di pulizia nel corso dell’intera giornata restano sporchi fino al giorno dopo, quando, in pochissime ore, si tenterà di rimettere a lucido una struttura di migliaia di metri quadri”. L’attività lavorativa “non può svolgersi – conclude l’Usb – in queste condizioni e System House non può continuare a portare avanti questa decisione insensata e dannosa per tutti i lavoratori. Bisogna realizzare un servizio di pulizia distribuito nell’arco dell’intera giornata lavorativa, per garantire un ambiente di lavoro idoneo e salvaguardare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp