Taranto: Tragedia sfiorata, incendio distrugge appartamento

Terrore a Taranto nella mattinata di giovedì 18 maggio. Un grosso incendio ha distrutto il secondo piano di uno stabile di via Lago di Monticchio, nel quartiere Salinella. Grazie al pronto intervento di due agenti di Polizia, i primi a presentarsi sul posto, gli occupanti dell’appartamento sono stati messi in salvo, anche se leggermente intossicati e affidati alle cure dei sanitari del 118. I poliziotti sono saliti anche il terzo piano dello stabile, riuscendo a portare via, con l’ausilio di asciugamani bagnati, gli altri inquilini. L’incendio sarebbe stato innescato da un elettrodomestico mal funzionante. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

