STATTE (TARANTO) – Una Fiat Punto con a bordo tre giovani avrebbe sfondato il guardrail sulla strada Statale 172 dei Trulli, concludendo la sua corsa sulla complanare che conduce all’ospedale Moscati. La vettura si è accartocciata, i tre feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Taranto dai sanitari del 118.



Uno dei tre feriti era incastrato nell’abitacolo tra le lamiere contorte della Fiat Punto. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto, l’uomo è stato tratto in salvo. Stando a quanto si apprende, le condizioni delle persone ferite non sarebbero gravi. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, per chiarire la dinamica dell’accaduto, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.



